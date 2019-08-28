Son yılların en büyük borç yapılandırmalarından birine imza atan Doğuş Grubu, finansal durumunu güçlendirmeye devam ediyor. Önceki gece Galataport’un tanıtım toplantısında bir araya geldiğimiz Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk bu yıl bankalarla yapılan anlaşmada 2.3 milyar Euro tutarında olan borcu yıl sonu itibarıyla 2 milyar Euro’nun, önümüzdeki sene sonu ise 1.5 milyar Euro’nun altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

SATIŞ YAPMAYI PLANLIYOR

Borcu indirebilmek için çok detaylı ve titiz bir planlama ile yaklaşık 700-800 milyon Euro’luk satış yapmayı planladıklarını da belirten Şahenk, “Satılacak varlıkları Doğuş’un ana sektörlerindeki gücünden taviz vermeden ve ana stratejilere odaklanarak belirliyoruz. Bunun bir kısmı da Doğuş’un Hospitality işlerinin halka arzından olabilir. Bu yıl EBITDA ve nakit akışlarımızda önemli iyileşmeler gözlemledik. Bir yandan da çok kısa süre içinde grupta yıllık 75 milyon Euro’luk tasarruf sağladık” diye konuştu.

CEO’LUK GÖREVİNİ DE ÜSTLENDİ

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ek olarak CEO’luk görevini de üstlendiğinin hatırlatılması üzerine Ferit Şahenk şunları ifade etti:

“Grubumuzda tüm bu finansal yapılanmanın yanı sıra önemli bir kültürel ve organizasyonel değişim de gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde ana sektör ve stratejilerimizden kopmadan önemli bir transformasyon (dönüşüm) yaşadık. Grup yönetiminde çalışan arkadaşlarımızda ortalama 20 yaş gençleşme yaşadık, ben de ikinci, üçüncü kademedeki arkadaşlarımla çok daha fazla çalışma fırsatı yakaladım. Yeni kültürün ve organizasyonun birebir içerinde olma kararlılığım var.”

YATIRIM 16 YILDA GERİ DÖNER

“Galataport yatırımı kaç yılda kendini amorti eder” sorusu üzerine de Ferit Şahenk, Doğuş Grubu Başkan Vekili Hüsnü Akhan’a dönüp “Ne hesapladık? Beklenti nedir?” dedi. Akhan’ın verdiği yanıt, “Yaklaşık 16 yıl. Kalan 8 yılı yatırımcılarına öder. 6 yıl da yatırım maliyeti çıkar denebilir. Zaten toplamı 30 yıl” oldu.

SADECE YÜZDE 17’Sİ YURT DIŞINDA

Grubun yeniden yapılandırma sürecinde ailenin önemini bir kez daha içinde hissettiğini söyleyen Şahenk, “Annem ve kardeşim büyük destek verdi. Annemin her şeyin altına imza atarım sözü çok önemliydi benim için. Biz Anadolu topraklarının çocuğuyuz. Burada doğup bu topraklara yatırım yaptık. Ben sonuçta bu topraklarda ‘Ferit’im’ Türkiye dışında değil. Yurt dışında elbette yatırımlarımız oldu ama düşünün son 10 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmışız nette. Bunun sadece yüzde 17’si yurt dışında. Yani geri kalanı (7.5 milyar dolar) Türkiye’ye yatırmışız. Neler söylendi en çok da bunlar beni kırdı” dedi.

TÜV SERTİFİKALI SOKAK LEZZETİ

Otomobil muayenesi işindeki ortakları Alman TÜV ile yeme içme sektöründe kalite ve diğer kriterlere yönelik sertifikasyon üzerine çalıştıklarını belirten Şahenk, şöyle konuştu: "Aileler Galataport’ta gönül rahatlığı ile yemek yiyecek. Burada hayata geçecek sokak yemekleri konsepti özellikle çok büyük farklılıklar getirecek. TÜV onaylı gerçek lezzetinde ve hijyende sokak lezzetlerini tadacaksınız. Midye, kokoreç hepsi sertifikalı garantili olacak."

KENDİSİNİ DE YAPILANDIRDI!

Bir gazetecinin “Geçen yıl sizi Fenerbahçe’nin bir basketbol maçında görmüştüm. Hayli yapılı görünüyordunuz. Şimdi bakıyorum orada da bir yeniden yapılanma yapmış gibi görünüyorsunuz” sözü üzerine de Ferit Şahenk esprili bir yanıt verdi: “Tabii her şey psikolojiyle bağlantılı. Evet o dönemden bu yana 12 kilo verdim. Şimdi çok daha iyiyim. Dediğiniz gibi orada da yeniden yapılandık.”

VOLKSWAGEN YATIRIMI

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen AG'nin (VW), uzun yıllardır gündemde bulunan Türkiye’de otomotiv yatırımı için kararı merakla beklenirken konu Ferit Şahenk’e de soruldu, işte cevabı: “Volkswagen’in Türkiye’ye gelmesi çok önemli. Umarım gelirler. Türkiye’de otomobil ekosistemi değişir. Gelecekteki teknoloji elektrikli otomobiller dahil birçok konuda Türkiye bölgede çok önemli söz sahibi olur.”

POSTA/ Ekonomi servisi