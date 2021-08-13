Futbol Galatarasay'ın '7 numara'sı turu getirdi

Galatarasay'ın '7 numara'sı turu getirdi

Futbol

Galatarasay'ın '7 numara'sı turu getirdi

Galatasaray, İskoçya'da St. Johnstone'u 4-2 yenerek tur atladı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'da turu getiren isim 1 gol 2 asistle Kerem Aktürkoğlu oldu.

13 Ağustos 2021, Cuma 07:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray, St. Johnstone'u elemeyi başardı. İskoçya deplasmanından galibiyetle dönen sarı kırmızılılarda maçın kahramanı ise ilk maçın ardından rakip takımın hocasının "7 numara" diye bahsettiği Kerem Aktürkoğlu oldu.

St. Johnstone teknik direktörü Callum Davidson, ilk maçın ardından 'Galatasaray'ın 7 numarası çok iyi oyuncu' ifadelerini kullanmıştı. Geçen sezon Galatasaray'a gelen Kerem, ilk maçta da asist yapmıştı.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gedson müjdesi! Benfica'da yaşananlar...