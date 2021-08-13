Galatasaray, St. Johnstone'u elemeyi başardı. İskoçya deplasmanından galibiyetle dönen sarı kırmızılılarda maçın kahramanı ise ilk maçın ardından rakip takımın hocasının "7 numara" diye bahsettiği Kerem Aktürkoğlu oldu.

St. Johnstone teknik direktörü Callum Davidson, ilk maçın ardından 'Galatasaray'ın 7 numarası çok iyi oyuncu' ifadelerini kullanmıştı. Geçen sezon Galatasaray'a gelen Kerem, ilk maçta da asist yapmıştı.



