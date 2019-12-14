Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 2

Galatasaray 53. dakikada ilk golünü Feghouli'nin kafa vuruşundan buldu. Bu golle baskısını arttıran G.Saray, 83. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 86. dakikada ise penaltı kazanan Ankaragücü, İlhan Parlak'ın 88. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı. 90+1'de İlhan Parlak'ın asistinde Kitsiou beraberlik golünü kaydetti ve ev sahibi ekibi şoka soktu.

6 hafta sonra puanla tanıştı

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’a ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı. Zor günler geçiren ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada İlhan Parlak (penaltıdan) ve Kitsiou’nun golleri ile skoru 2-2’ye getiren MKE Ankaragücü aldığı beraberlik ile 6 hafta sonra puan hasretini sona erdirdi. Başkent ekibi Süper Lig’de en son 8. haftada karşılaştığı Beşiktaş maçından 1 puan almıştı.