Galatasaray 101 korner kullanıp ilk golünü attı

Galatasaray ’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Altay maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Diagne kullanılan kornerde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Süper Lig'de bu sezon korner atışlarından eli boş dönen Galatasaray, Diagne'nin golüyle 100 kornerden sonra gol buldu.

Senegalli futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 2’ye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1’er golü bulunuyor.

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