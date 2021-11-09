Galatasaray 105 kornerde gol bulamadı

Galatasaray bu sezon 12 maçta attığı 24 golün hiçbirini kornerden bulamadı. 105 korner kullanan Terim'in öğrencileri, çok düşük isabet oranlarında kaldı. Diagne, Mostafa Mohamed gibi fizikle forvetleri ve Marcao, Luyindama, Nelsson gibi duran toplarda etkili oyuncuları olmasına rağmen duran top skoru üretemeyen Galatasaray, bunun üzerine yoğunlaşacak.

Fatih Terim 4 sene önce takıma ilk geldiğinde korner ve duran toplardan çok gol yiyen Galatasaray, uzun süre çalışarak bu eksiğini gidermişti.

Sarı kırmızılılar şimdi aynı çabayı hücumda gösterecek.