Galatasaray 2 golle yıkıldı!

MAÇTAN DAKİKALAR

MAÇ BİTTİ! Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

90.DK: VAR İNCELEMESİ! Sağ kanattan ceza alanına sokulan Linnes, Saadane'yle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sarı-kırmızılıların yoğun şekilde penaltı itirazları oldu ancak kısa süreli bir VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

80.DK: GOL Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Umar ortasını yaptı, kafalardan seken topa arka direkte Samudio gelişine sert bir vuruş yaptı ve maça denge getirdi: 2-2

67.DK: GOL Sağ kanattan son çizgiye inen Orhan'ın ortasında savunmadan seken topu Vedat Muriç indirdi, Aminu Umar'ın gelişine sert vuruşunda top Muslera'nın kolunun altından ağlara gitti: 2-1

58.DK: Galatasaray Eren Derdiyok'un golüyle 2-0 önde devam ediyor.

40.DK: Galatasaray 40. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Muğdat, Eren.

Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Muriqi