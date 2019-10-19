Galatasaray 5 maç sonra güldü

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.

5. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Babel'in kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak auta gitti.

14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera, soluna uzanarak kurtardı.

20. dakika Yatabare'nin kendi yarı sahasından attığı ara pasta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Mert Hakan'ın şutunda açıyı daraltan Muslera, topu kurtardı. Uruguaylı kaleciden dönen topu alan Mert Hakan, yanındaki arkadaşı Fernando'ya pasını attı. Fernando'nun vuruşunda top üst direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Andone, Demir Grup Sivasspor yarı sahasının ortasında sol kanatta aldığı topla hızla kaleye doğru gitti. Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahasının sağında Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce kaleci, daha sonra önündeki savunma oyuncusunu çalımlayan Babel'in şutunda top defans oyuncusuna çarpıp kornere gitti.

41. dakikada Galatasaray, Appindangoye'nin ceza sahasında Andone'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. 42. dakikada Andone, kullandığı penaltıda topu filelere göndererek, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Emre Mor'un pasıyla kale sahasının sağında topla buluşan Andone, topu kalecinin üzerinden aşırarak kaleye gönderdi. Kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı ve top kaleci Samassa'da kaldı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza yayının dışından çektiği sert şutta kaleci Samassa, üzerine gelen topu kurtardı.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi, topu kale sahasının içindeki Kone'ye çıkardı. Kone, uygun durumda topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Babel, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Babel'in uzak köşeye çektiği sert şutta top direğe de çarparak ağlara gitti: 3-1.

80. dakikada Andone, soldan ceza sahasına girerek sıfıra inip topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Emre Mor'un dokunduğu top auta çıktı.

84. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı tekrar 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada topa penaltı noktasının yanında dokunan Erdoğan Yeşilyurt, topu filelerle buluşturdu: 3-2.

90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt, Donk'u şık bir çalımla geçerek ceza sahasına girdi ve topu penaltı noktasının önündeki Armin Derlek'e çıkardı. Derlek, müsait durumda topu üstten auta gönderdi.

Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İç sahada yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı 40 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte 32 galibiyet, 7 beraberlikle ligdeki mevcut en uzun süre iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle galibiyet sayısını 33'e çıkardı.