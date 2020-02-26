Galatasaray, 9 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanında kazandı

Mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe Beko, Sloukas, De Colo, Kalinic, Williams, Vesely ilk beşiyle başlarken, Galatasaray Doğa Sigorta’nın ilk beşi ise Roberson, Harrison, Göksenin, Poyhtress ve Auguste’den oluştu. Mücadelenin ilk periyoduna hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada rakibini top kayıplarına sürükleyerek ilk dört dakikayı 9-2 önde geçti. Sarı lacivertli ekip, periyodun bitimine 04:37 kala Williams’tan bulduğu smaç basketle farkı 11’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 13-4. Molanın ardından Galatasaray, Harrison ve Auguste ile etkili olsa da hücumda De Colo ve Vesely’i durduramadı ve son iki dakikada 10 sayı farkla geride girdi: 20-10. Kalan bölümde Can Korkmaz’ın oyuna girmesiyle hücumda organizasyon anlamında sıkıntı yaşamayan deplasman ekibi, Yiğit Arslan’ın son saniyede bulduğu üç sayılık basketle ilk periyodu 3 farkla geride kapattı: 22-19.

Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı önde kapattı

2’nci periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken ilk 3 dakika Fenerbahçe Beko’nun 3 sayılık üstünlüğü ile geçildi: 29-26. Bu dakikadan sonra savunmada çok daha iyi bir görüntü çizen sarı kırmızılı ekip, Roberson’dan bulduğu sayılarla 32-29 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Periyodun geri kalan bölümünde savunmada daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, Williams’tan bulduğu smaç basketle 39-38 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

İki takımda 3’üncü periyoda hücumda iyi başlayamazken ilk 3 dakika 41-41 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili görünen Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed’ten bulduğu üç sayılık basket ile farkı periyodun bitimine 3:30 kala 5’e çıkardı: 49-44. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray, Roberson’un etkili oyunuyla farkı 4’e çıkardı: 51-55. Periyodun son dakikası karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, karar çeyreğine 57-53 önde girdi.

Fenerbahçe Beko ise 5’inci mağlubiyetini aldı

Son periyoda Melih’in sayılarıyla giren Fenerbahçe Beko, 8:25 kala 60-59 öne geçti. Bu dakikadan sonra bir de Nando De Colo’dan üç sayılık isabet bulan ev sahibi ekip, maçın bitimine 7:30 kala farkı 4’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 63-59. Molanın ardından iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, mücadelenin bitimine 5:21 kala Melih Mahmutoğlu’ndan bulduğu üç sayılık basketle farkı 8’e çıkardı ve rakibine bir kez daha molayı aldırdı: 73-65.

Periyodun geri kalan bölümünde hücumda daha iyi bir görüntü çizen Galatasaray, 2:21 kala Webster’den bulduğu turnike ile farkı 4’e indirdi: 75-71. Etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, maçın bitimine 34 saniye kala Poyhtress’dan bulduğu basketle öne geçti: 75-76. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Doğa Sigorta 14’üncü galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko ise 5’inci mağlubiyetini aldı.

9 yıl sonra deplasmanda kazandı

Öte yandan bu galibiyetle birlikte Galatasaray Doğa Sigorta, 9 yıl sonra deplasmanda rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 4 Haziran 2011 tarihinde 72-71’lik skorla almıştı.

1’İNCİ PERİYOT: 22-19

İLK YARI: 39-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-57

Futbolda 20 yıl sonra gelen galibiyet

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı.

DHA





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