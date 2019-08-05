Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor ile karşılaşacak. Yeni sezon öncesi ciddi bir müsabakaya çıkacak olan Sarı Kırmızılı ekibin performansı taraftarların merak ettiği en önemli konulardan biri... Bu nedenle bu ciddi maçın zamanı, saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Akhisarspor maçı 7 Ağustos Çarşamba saat 20.45'te Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

FATİH TERİM'İN KEYFİ YERİNDE

Önümüzdeki çarşamba günü yeni sezonun ilk resmi maçında Akhisarspor’la, Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımının 2-1 kazandığı Panathinaikos maçında ortaya koyduğu futboldan dolayı memnundu. Milli takımlardan dönen Feghouli ve Muslera gibi oyuncularının henüz hazır olmadığı, yeni transferlerin gelmesinin beklendiği bir dönemde Terim, oyuncularının performansından ötürü mutluydu. Özellikle hücumdaki hareketlilikten büyük keyif alan tecrübeli çalıştırıcının, Emre Mor’un yanı sıra yeni transferlerden Adem Büyük, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz gibi futbolcularını da tebrik ettiği bildirildi.

Lig öncesi Fiorentina

Şimdi artık gözünü Akhisar maçına çeviren Cim Bom’da tek hedef, bu mücadeleyi kazanarak sezona kupayla başlayıp, moral bulmak olacak. Aslan lig öncesi son hazırlık maçını ise Fiorentina ile oynayacak.