90+4. dk: Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendiren Mitroglou, topu boş filelere gönderdi. 1-0

89. dk: Selçuk’un kullandığı kornerde Luyindama topu Donk’a çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Donk’un kafası üstten auta çıktı.

85. dk: Atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Cikaleshi’nin sert şutu, az farkla üstten auta gitti.

78. dk: Belhanda’nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Feghouli’nin şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.

75. dk: Mitroglou’nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımlayarak çaprazdan vuruşunda kaleci Lukac’ın tokatladığı top, direğe çarpıp kornere çıktı.

65. dk: Gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan Ndiaye’nin pasında Feghouli’nin şutunu kaleci Lukac çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45.dk: İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.

30.dk: Maçta ilk yarım saati 0-0'la geçiyoruz.

22.dk: Zeki Yavru sarı kart gördü.

20.dk: İlk 20 dakika 0-0'la geçiliyor.

1.dk: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.

Galatasaray'ın 11'i:

Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Emre,Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Akhisarspor'un 11'i:

Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu.



