Galatasaray Akhisarspor'u devirdi
Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray lig sonuncusu Akhisarspor'u kendi evinde konuk etti
90+4. dk: Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendiren Mitroglou, topu boş filelere gönderdi. 1-0
89. dk: Selçuk’un kullandığı kornerde Luyindama topu Donk’a çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Donk’un kafası üstten auta çıktı.
85. dk: Atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Cikaleshi’nin sert şutu, az farkla üstten auta gitti.
78. dk: Belhanda’nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Feghouli’nin şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.
75. dk: Mitroglou’nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımlayarak çaprazdan vuruşunda kaleci Lukac’ın tokatladığı top, direğe çarpıp kornere çıktı.
65. dk: Gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan Ndiaye’nin pasında Feghouli’nin şutunu kaleci Lukac çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
45.dk: İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.
30.dk: Maçta ilk yarım saati 0-0'la geçiyoruz.
22.dk: Zeki Yavru sarı kart gördü.
20.dk: İlk 20 dakika 0-0'la geçiliyor.
1.dk: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.
Galatasaray'ın 11'i:
Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Emre,Feghouli, Onyekuru, Mitroglou
Akhisarspor'un 11'i:
Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu.