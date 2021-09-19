Galatasaray, Alanyaspor karşısında tek değişiklikle sahada

Galatasaray ile Alanyaspor bugün 16.00'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak iki takımdan Galatasaray'da 4 eksik var.

Arda Turan, Boey, Marcao ve Barış Alper bu maçta forma giyemeyecek. Lazio maçından farklı olarak ise sadece cezalı olan Marcao yerine Luyindama'nın 11'e girdi. Alanyaspor'da ise tek eksik Ahmet Gülay.

11'ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Umut, Borja, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou