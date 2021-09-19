Galatasaray, Alanyaspor karşısında tek değişiklikle sahada
Galatasaray, Alanyaspor ile bugün saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Lazio maçının ardından ikinci kez kendi sahasında taraftarıyla buluşacak olan Galatasaray'da 4 eksik bulunuyor. Terim, Lazio maçının 11'inden sadece cezalı Marcao'yu değiştirdi.
19 Eylül 2021, Pazar 13:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Alanyaspor bugün 16.00'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak iki takımdan Galatasaray'da 4 eksik var.
Arda Turan, Boey, Marcao ve Barış Alper bu maçta forma giyemeyecek. Lazio maçından farklı olarak ise sadece cezalı olan Marcao yerine Luyindama'nın 11'e girdi. Alanyaspor'da ise tek eksik Ahmet Gülay.
11'ler şöyle:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Umut, Borja, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou
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