Futbol Galatasaray, Alanyaspor karşısında tek değişiklikle sahada

Galatasaray, Alanyaspor karşısında tek değişiklikle sahada

Futbol

Galatasaray, Alanyaspor karşısında tek değişiklikle sahada

Galatasaray, Alanyaspor ile bugün saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Lazio maçının ardından ikinci kez kendi sahasında taraftarıyla buluşacak olan Galatasaray'da 4 eksik bulunuyor. Terim, Lazio maçının 11'inden sadece cezalı Marcao'yu değiştirdi.

19 Eylül 2021, Pazar 13:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray ile Alanyaspor bugün 16.00'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak iki takımdan Galatasaray'da 4 eksik var.

Arda Turan, Boey, Marcao ve Barış Alper bu maçta forma giyemeyecek. Lazio maçından farklı olarak ise sadece cezalı olan Marcao yerine Luyindama'nın 11'e girdi. Alanyaspor'da ise tek eksik Ahmet Gülay.

11'ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Umut, Borja, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çaykur Rizespor'da Emre Belözoğlu sesleri! Gökhan Gönül etkisi...