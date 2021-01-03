Galatasaray altyapısında bir pozitif vaka
Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre bugün yapılan corona virüs testlerinde altyapıdan bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldı.
03 Ocak 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpte, bugün futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, kapsamlı Covid 19 PCR testine girdi. Alınan sonuçlara göre altyapıdan bir futbolcunun testi pozitif çıktı.
İSTANBUL (İHA)
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