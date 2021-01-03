Galatasaray altyapısında bir pozitif vaka

Sarı-kırmızılı kulüpte, bugün futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, kapsamlı Covid 19 PCR testine girdi. Alınan sonuçlara göre altyapıdan bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

İSTANBUL (İHA)



