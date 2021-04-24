Süper Lig´in 37´nci Galatasaray deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u Mostafa Mohamed’in golüyle 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde vefat eden A Milli Takım ve Fenerbahçe´nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

6´ncı dakikada Fredy´nin ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu kaleci Muslera´da kaldı.

9´uncu dakikada Etebo´nun ceza alanı içine ortasında Ömer Bayram topu kafa ile Emre Akbaba ile buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

14´uncü dakikada Halil Dervişoğlu´nun ceza alanı dışı sol çaprazından şutu üstten auta gitti.

33´üncü dakikada Emre Kılınç´ın ceza alanı dışı yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

34´üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes’in ceza alanına gönderdiği ortayı Boffin kornere çeldi.

35´inci dakika Gedson Fernandes´in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutu kaleci Boffin´de kaldı.

41´inci dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Ömer Bayram´ın ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleye sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak üstten kornere gönderdi.

43´üncü dakikada Galatasaray serbest atış kullandı. Ömer Bayram topu bu kez direk kaleye değil, kale önüne ortaladı. Halil Dervişoğlu´nun kafa vuruşu az farkla yan direkten auta gitti.

45+3 dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan Antalyaspor ceza alanına kadar girdi ve pasını verdi. Kale önünde Halil Dervişoğlu´nun vuruşu kaleci Boffin´in ayağından kornere çıktı.

45+4´üncü dakikada Emre Akbaba´nın sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

57´nci dakikada Galatasaray ceza yayı içinden kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Ömer Bayram´ın şutunu kaleci Boffin taca gönderdi.

58´inci dakikada Şener´e yaptığı faul sonrasında ikinci sarıyı gören Podolski kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

69´uncu dakikada Kerem topu ceza alanına gönderdi. Arda´nın pasında Mostafa Mohammed´in vuruşu yan kale direğinden oyun alanına geri geldi. Kaleci Boffin yatarak topa hakim oldu.

70´inci Dakikada Mostafa Mohammed´in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.

71´inci dakikada Halil Dervişoğlu sol çaprazda kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti.

77´inci dakikada sağ kanattan Şener´in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mostafa Mohammed´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Maç sonunda hakem Mete Kalkavan yoğun itirazları üzerine üst üste çift sarı kartın ardından Fraport TAV Antalyaspor’dan Kudrıashov´a kırmızı kart gösterdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11’ine göre 5 değişiklikle takımını Antalyaspor karşısında sahaya sürdü. Son 8 maçın sadece 2’sini kazanan sarı kırmızılı ekipte geçen hafta forma giyen Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel’in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu forma giydi.

Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı

Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray’da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı. Donk, bu maçlarda 8 gol attı. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz." denildi.

Antalyaspor’da 3 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor’da ise geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11’de forma giyen Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine çekildi. Yanal, bu oyuncuların yerine Kudriashov, Bünyamin Balcı ve Ufuk Akyol’a şans verdi. Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için saygı duruşunda bulunuldu.

AA