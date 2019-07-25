Galatasaray Augsburg hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray bu akşam Augsburg'la hazırlık maçına çıkıyor. İlk hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Sarı Kırmızılı ekip bu maçtan güzel bir skorla ayrılı galibiyetle tanışmak istiyor. Taraftar da "Galatasaray Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.