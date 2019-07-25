Galatasaray Augsburg hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray bu akşam Augsburg'la hazırlık maçına çıkıyor. İlk hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Sarı Kırmızılı ekip bu maçtan güzel bir skorla ayrılı galibiyetle tanışmak istiyor. Taraftar da "Galatasaray Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bu akşam Alman ekibi Augsburg ile karşılaşacak. Aslan'ın performansı merak ediliyor. Milyonlarca taraftar ise maçı izlemek isterken "Galatasaray Augsburg maçı ne zaman?" sorusu gündemde...
AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Augsburg Galatasaray maçı 25 Temmuz Perşembe saat 22.00'de Tivoli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı D Smart yayınlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdüren Galatasaray'da Alberto Bartali rüzgarı esiyor... Sarı- Kırmızılı takımı yeni sezona çok farklı ve sert idmanlarda hazırlayan İtalyan kondisyoner dün futbolcuları Seefelder Spitze dağına çıkardı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bartali, 2 bin 200 metrede yapılan çalışmada kondisyon idmanı yaptırdı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündeme otururken, taraftarlar
Bartali'ye övgü yağrırdı.
KOMANDO MARŞI SÖYLENDİ
Önceki gün yapılan gerçekleşen yüksek tempolu kros çalışmasında da futbolcuların komando marşı söylemesi dikkat çekmişti.
YENİ SEZONA NASIL YANSIYACAK?
Ocak ayında göreve gelen Bartali geçen sezonun ilk yarısında yaşanan fiziki sıkıntıların önüne geçmeye çalışıyor. Yapılan sert idmanların sezona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.