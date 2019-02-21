Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Benfica ile 0-0 beraber kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray rövanş maçında Benfica ile karşılaştı. 0-0 biten maçından ardından Galatasaray turnuvaya veda etti.
BENFİCA: 0 GALATASARAY: 0
78:DK Galatasaray'da Sinan Gümüş, Donk yerine oyuna dahil oldu.
63.DK: Galatasaray, Belhanda ile rakip fileleri havalandırdı ancak karar ofsayt
46.DK: İkinci yarı başladı
İLK YARI SONA ERDİ
26:DK: Feghouli ceza sahasının önünde Grimaldo'yu çok şık geçti, ardından ortası Benfica savunmasına çarptı. Korner.
6.DK: Portekiz ekibi, yakaladığı hızlı hücumda sağ kanattan etkili geldi. Pizzi'nin yerden ortasına Cervi'nin dokunuşu kalenin direğini adeta sıyırdı.
1.DK: Maç başladı
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Benfica'nın 11'i: Vlachodimos, Ruben Dias, Ferro, Almeida, Grimaldo, Gelson Fernandes, Florentino, Pizzi, Cervi, Joao Felix, Seferovic