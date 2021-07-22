Galatasaray son 7 yılda Avrupa'da oynadığı 36 maçta yalnızca 4 galibiyet alabildi. Bir dönem 'Avrupa Fatihi' olarak anılan, UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası sahibi, 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan, ertesi sene ise gruptan çıkmayı başaran Galatasaray, o günlerini mumla arıyor.

Oynadığı son 36 maçın 4'ünü kazanabilen Galatasaray, 22 mağlubiyet 10 beraberlik aldı. Galatasaray bu maçlarda 28 gol atarken 71 gol yedi.

Galatasaray'ın yendiği takımlar ise Neftçi Bakü, Hajduk Split, Lokomotiv Moskova ve Benfica oldu.