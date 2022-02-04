Futbol Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı

Futbol

Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray'dan Aytaç Kara açıklaması: Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

04 Şubat 2022, Cuma 21:03 Son Güncelleme:
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Göztepe, Galatasaray’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı kiraladığını duyurdu. İzmir’e gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar Göztepe’ye bağlayan imzayı attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Aytaç Kara’ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola Altay altyapısında başlayan ve profesyonel olan Aytaç Kara, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.

İHA

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