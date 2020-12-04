Ekonomik kriz ve gelecek yabancı sınırı nedeniyle Türk oyunculara yönelen Galatasaray, Karagümrük'ün 1.92'lik stoperi Fatih Kurucuk'un ardından bir ismi daha gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın peşine düştü. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.

Ocak ayında Paşa'nın kapısını çalacak olan Galatasaray, eğer İstanbul ekibini ikna edemezse oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacak.

2015-2017 yılları arasında Trabzonspor'da da forma giyen Aytaç, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.







