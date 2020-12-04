Galatasaray, Aytaç Kara'nın transferini bu kez bitiriyor
Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
04 Aralık 2020, Cuma 12:17 Son Güncelleme:
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Ekonomik kriz ve gelecek yabancı sınırı nedeniyle Türk oyunculara yönelen Galatasaray, Karagümrük'ün 1.92'lik stoperi Fatih Kurucuk'un ardından bir ismi daha gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın peşine düştü. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.
Ocak ayında Paşa'nın kapısını çalacak olan Galatasaray, eğer İstanbul ekibini ikna edemezse oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacak.
2015-2017 yılları arasında Trabzonspor'da da forma giyen Aytaç, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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