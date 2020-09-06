Galatasaray, Badou Ndiaye'yi yalanladı
Galatasaray, Badou Ndiaye'nin Stoke City'den tekrar kiralanacağı iddialarını yalanladı. İşte Galatasaray'ın açıklaması:
06 Eylül 2020, Pazar 15:23 Son Güncelleme:
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Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur.
Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır.
Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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