Futbol Galatasaray Bafetimbi Gomis transferini resmen açıkladı

Galatasaray Bafetimbi Gomis transferini resmen açıkladı

Futbol

Galatasaray Bafetimbi Gomis transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferini nihayet açıkladı. Günlerdir belli olan transfer, özel bir videoyla resmiyet kazandı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray'da. 2. kez Galatasaray'a gelen Gomis için özel bir video hazırlandı.


Galatasaray, "Yuvana hoş geldin" notuyla paylaştığı videoda Gomis'in eski gollerinin anonslarına yer verdi.

Videodaki aslan kükremesi de dikkat çekti.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Can Bozdoğan'dan milli takım açıklaması: Tercihimi henüz yapmadım