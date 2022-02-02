Galatasaray Bafetimbi Gomis transferini resmen açıkladı

Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray'da. 2. kez Galatasaray'a gelen Gomis için özel bir video hazırlandı.





Galatasaray, "Yuvana hoş geldin" notuyla paylaştığı videoda Gomis'in eski gollerinin anonslarına yer verdi.

Videodaki aslan kükremesi de dikkat çekti.



