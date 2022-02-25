Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray’ın UEFA maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalmayı başaran Galatasaray’ın rakibi Barcelona oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz turnuvada çeyrek finale çıkmak için İspanyol rakibi ile önce deplasmanda sonra da kendi evinde karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? İşte Galatasaray’ın UEFA maçına ilişkin bilgiler…
25 Şubat 2022, Cuma 15:30 Son Güncelleme:
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Galatasaray Barcelona maçı, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, 12 puanla gruptan lider olarak çıkmıştı. Çeyrek final için ise İspanyol devi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray’ın UEFA maçı ise milyonlarca futbol sever tarafından heyecanla bekleniyor.
GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Barcelona ile önce deplasmanda sonra da kendi evinde mücadele edecek.
İlk karşılaşma, 10 Mart Perşembe günü İspanya'da Nou Camp'ta gerçekleşecek.
Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı ikinci maç ise 17 Mart Perşembe günü NEF Stadyumu’nda oynanacak.
GALATASARAY’IN UEFA YOLCULUĞU
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray grupta oynadığı 6 maçtan 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. 12 puan ve namağlup unvanıyla gruptan lider çıkan Galatasaray, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan Son 16 Turu kura çekiminde Barcelona ile eşleşti.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİNİN TÜMÜ ŞU ŞEKİLDE
- Galatasaray - Barcelona
- Rangers - Kızılyıldız
- Braga - Monaco
- Porto - Lyon
- Atalanta - Leverkusen
- Sevilla - West Ham United
- RB Leipzig-Spartak Moskova
- Real Betis - Frankfurt
Son 16 turu seri başı olan takımlar şöyleydi:
- Galatasaray
- Lyon
- Monaco
- Spartak Moskova
- Frankfurt
- Kızılyıldız
- Leverkusen
- West Ham