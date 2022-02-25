Galatasaray Barcelona maçı, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, 12 puanla gruptan lider olarak çıkmıştı. Çeyrek final için ise İspanyol devi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray’ın UEFA maçı ise milyonlarca futbol sever tarafından heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Barcelona ile önce deplasmanda sonra da kendi evinde mücadele edecek.

İlk karşılaşma, 10 Mart Perşembe günü İspanya'da Nou Camp'ta gerçekleşecek.

Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı ikinci maç ise 17 Mart Perşembe günü NEF Stadyumu’nda oynanacak.

GALATASARAY’IN UEFA YOLCULUĞU

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray grupta oynadığı 6 maçtan 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. 12 puan ve namağlup unvanıyla gruptan lider çıkan Galatasaray, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan Son 16 Turu kura çekiminde Barcelona ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİNİN TÜMÜ ŞU ŞEKİLDE

Galatasaray - Barcelona

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Leverkusen

Sevilla - West Ham United

RB Leipzig-Spartak Moskova

Real Betis - Frankfurt

Son 16 turu seri başı olan takımlar şöyleydi: