Galatasaray ligin 12. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Milli aradan sonra oynanacak 12. haftanın açılış maçı olan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Yardımcıları ise Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz olacak.

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman diye merak edenler için ise karşılaşma 22 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Babel, Muslera, Lemina ve Luyindama'nın durumları belirsiz. Milli takımlarından sakat dönen dört oyuncunun tedavilerine devam ediliyo ve durumları maç saatinde belli olacak.





Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta?

22 Kasım Cuma günü oynanacak Galatasaray Başakşehir maçının başlama saati ise 20:30.

beIN Sports'tan yayınlanacak olan karşılaşma öncesinde Galatasaray ve Başakşehir 19'ar puanda bulunuyor. Başakşehir averja farkıyla Galatasaray'ın bir sıra üstünde, 5'inci sırada yer alıyor.





Sakatlıklar

Galatasaray'da sakat oyuncuların çokluğu ise teknik ekibin elini kolunu bağladı. Falcao, Andone, Şener, Luyindama, Babel, Lemina, Muslera ve Emre Akbaba'nın sakatlıklarına ek olarak takımda birçok formsuz ismin bulunması Fatih Terim'in canını sıkıyor.

Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.