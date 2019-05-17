Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği maça çok az bir üsre kaldı. Süper Lig'in 33. haftasında Lider Galatasaray ile aynı puana sahip 2. sıradaki Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu maça yürek dayanmaz... Yenilen takımın ise hayalleri suya düşecek. Maçın kritik olması taraftarın "Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu sormasına neden oluyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Hakem ise Cüneyt Çakır...

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda Türkiye Kupası finalinde tam süre alan oyuncular, kendileri için hazırlanan yenilenme programı dâhilinde çalıştı.

Diğer oyuncular dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

BAŞAKŞEHİR DIŞ SAHA PERFORMANSINA GÜVENİYOR

Sezonun büyük bölümünü lider götüren ancak son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından zirveyi Galatasaray’a kaptıran turuncu-lacivertliler, ligin finalinde ise gülen taraf olmak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de kulüp tarihinin ilk kupasını almak için sadece galibiyete odaklanmış durumda.

Dış sahanın lideri

Başakşehir’i Galatasaray müsabakasında ön plana çıkaracak olan en önemli özelliği ise dış saha performansı. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 32 haftada 16 deplasman maçına çıktı. Bu mücadelelerin 9’unu kazanan turuncu-lacivertliler, 5’inde sahadan beraberlikle ayrılırken, sadece Kasımpaşa ve Beşiktaş'a mağlup oldu. 21 gol atıp, 9 gol yediği deplasman karşılaşmalarında tam 32 puan toplayan Medipol Başakşehir, bu alanda zirvede yer alıyor. En yakın takipçileri ise 26 puanlı Beşiktaş ve Galatasaray.