Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray'ın konuğu ikinci sıradaki Başakşehir... Mücadele her iki takım için de büyük bir önem arz ediyor. Galatasaray yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Berabere veya Başakşehir'in kazanması durumunda heyecan son haftaya kalacak. Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği haftada her iki takım taraftarı da "Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI

1. Kategori - 1.000,00 ₺

2. Kategori - 900,00 ₺

3. Kategori - 800,00 ₺

4. Kategori - 800,00 ₺

5. Kategori - 750,00 ₺

6. Kategori - 600,00 ₺

7. Kategori - 400,00 ₺

8. Kategori - 300,00 ₺

9. Kategori - 250,00 ₺

10. Kategori - 175,00 ₺

11. Kategori - 150,00 ₺

Misafir - 150,00 ₺