Spor Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Spor

Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig’in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir’e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

19 Eylül 2020, Cumartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Gruplar halinde pas yaparak devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

AA

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