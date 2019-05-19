Galatasaray Başakşehir maçında heyecan dorukta
Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluğun düğümü çözülüyor. 33. haftada Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor
Şampiyonluk kupasının kime gideceği bu maça sonunda belli olacak. Kritik mücadelede Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor...
Galatasaray: 2 Başakşehir: 1
64.DK: GOL! Onyekuru fileleri havalandırıyor ve Galatsaray 2-1 öne geçiyor.
62.DK: MAÇTA İNANILMAZ ANLAR! Galatasaray Onyekuru'nun ile fileleri havalandırdı ancak ofsayt! Onyerkuru gol sevinci yaşarken formasını çıkarınca sarı kart ile cezalandırıldı.
56.DK: Cüneyt Çakır VAR'a gidiyor ve Galatasaray'ın golü iptal oluyor. Durum 1-1
55.DK: GOL! Belhanda ile Galatasaray öne geçiyor
Galatasaray: 1 Başakşehir: 1
46.DK: GOL! Galatarasaray ikinci yarının hemen başında Feghouli ile beraberliği yakalıyor.
45.DK: Galatasaray'da Selçuk İnan, ikinci yarının başında Donk'un yerine oyuna dahil oldu.
İkinci yarı golle başladı.
Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi
45.DK: Mücadeleye 6 dakika uzatma eklendi.
44.DK: Başakşehir ikinci yarının sonlarına doğru ikinci gole çok yaklaştı! Kudryashov'un vuruşu çok az farkla auta gitti.
39.DK: Mücadelede inanılmaz anlar! Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşu bir anda kale önünde Marcao'nun önüne düştü. Marcao'nun çok yakın mesafeden vuruşunu Mert Günok çıkardı.
27.DK: Ryan Donk, Emre Belözoğlu'nu yerde bıraktı. Emre kenara yaptığı işarette 'Beni değiştirin' dedi.
22.DK: SARI KART İsmail Çipe, Adebayor ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kartla cezalandırıldı.
22.DK: SARI KART Adebayor sarı kart gören oyuncular arasına katıldı
19. DK: SARI KART Bajic Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
19.DK: Maçın bu dakikalarında taraftarların hakeme yoğun itirazları var.
Galatasaray: 0 Başakşehir: 1
18.DK: GOL! Başakşehir Bajic ile 1-0 önde
11.DK: Galatasaray bu dakikalarda etkili gelmeye devam ediyor...
7.DK: Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Feghouli'nin arka direğe çevirdiği topa Onyekuru yükseldi fakat Başakşehir topu kornere çeldi.
5.DK: Galatasaray kornerden bulduğu pozisyonla gole çok yaklaştı. Mert Günok topu dışarı gönderdi. Sarı-Kırmızılılar bir korner daha kullanıyor.
2.DK: Emre Belözoğlu'nun doğrudan ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu Muslera penaltı noktası üzerinde kontrol etti.
1.DK: Maç başladı
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic