Galatasaray Başakşehir maçında heyecan dorukta

Şampiyonluk kupasının kime gideceği bu maça sonunda belli olacak. Kritik mücadelede Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor...

Galatasaray: 2 Başakşehir: 1

64.DK: GOL! Onyekuru fileleri havalandırıyor ve Galatsaray 2-1 öne geçiyor.

62.DK: MAÇTA İNANILMAZ ANLAR! Galatasaray Onyekuru'nun ile fileleri havalandırdı ancak ofsayt! Onyerkuru gol sevinci yaşarken formasını çıkarınca sarı kart ile cezalandırıldı.

56.DK: Cüneyt Çakır VAR'a gidiyor ve Galatasaray'ın golü iptal oluyor. Durum 1-1

55.DK: GOL! Belhanda ile Galatasaray öne geçiyor

Galatasaray: 1 Başakşehir: 1

46.DK: GOL! Galatarasaray ikinci yarının hemen başında Feghouli ile beraberliği yakalıyor.

45.DK: Galatasaray'da Selçuk İnan, ikinci yarının başında Donk'un yerine oyuna dahil oldu.

İkinci yarı golle başladı.

Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

45.DK: Mücadeleye 6 dakika uzatma eklendi.

44.DK: Başakşehir ikinci yarının sonlarına doğru ikinci gole çok yaklaştı! Kudryashov'un vuruşu çok az farkla auta gitti.

39.DK: Mücadelede inanılmaz anlar! Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşu bir anda kale önünde Marcao'nun önüne düştü. Marcao'nun çok yakın mesafeden vuruşunu Mert Günok çıkardı.

27.DK: Ryan Donk, Emre Belözoğlu'nu yerde bıraktı. Emre kenara yaptığı işarette 'Beni değiştirin' dedi.

22.DK: SARI KART İsmail Çipe, Adebayor ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kartla cezalandırıldı.

22.DK: SARI KART Adebayor sarı kart gören oyuncular arasına katıldı

19. DK: SARI KART Bajic Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

19.DK: Maçın bu dakikalarında taraftarların hakeme yoğun itirazları var.

Galatasaray: 0 Başakşehir: 1

18.DK: GOL! Başakşehir Bajic ile 1-0 önde

11.DK: Galatasaray bu dakikalarda etkili gelmeye devam ediyor...

7.DK: Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Feghouli'nin arka direğe çevirdiği topa Onyekuru yükseldi fakat Başakşehir topu kornere çeldi.

5.DK: Galatasaray kornerden bulduğu pozisyonla gole çok yaklaştı. Mert Günok topu dışarı gönderdi. Sarı-Kırmızılılar bir korner daha kullanıyor.

2.DK: Emre Belözoğlu'nun doğrudan ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu Muslera penaltı noktası üzerinde kontrol etti.

1.DK: Maç başladı

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic



