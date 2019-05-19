Galatasaray Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluğun düğümü bu akşam çözülüyor. 33. haftada Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftası Galatasaray ve Başakşehir camiası için kritik bir hafta... Şampiyonluk kupasının kime gideceği bu maça bağlı... Mücadelenin berabere bitmesi durumunda ise heyecan son haftaya kalacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Hakem ise Cüneyt Çakır...