Süper Toto Süper Lig'in 33. haftası Galatasaray ve Başakşehir camiası için kritik bir hafta... Şampiyonluk kupasının kime gideceği bu maça bağlı... Mücadelenin berabere bitmesi durumunda ise heyecan son haftaya kalacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan, Elia, Bajic

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Hakem ise Cüneyt Çakır...