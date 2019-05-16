Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yarışın sonuna gelindi. 33. haftada ligin en kritik maçı Galatasaray - Başakşehir karşılaşması oynanacak. Bu maçın hakemi de belli oldu. Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Trabzonspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

İşte 33. haftanın maçları ve atanan hakemleri:

17 Mayıs Cuma

20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)

18 Mayıs Cumartesi

19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

19:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)

19 Mayıs Pazar

16:00 Akhisarspor - Kayserispor (Tugay Kaan Numaoğlu)

16:00 Bursaspor - Göztepe (Mete Kalkavan)

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Zorbay Küçük)

19:00 Galatasaray - Başakşehir (Cüneyt Çakır)

20 Mayıs Pazartesi

20:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe (Suat Arslanboğa)

20:00 Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)