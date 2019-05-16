Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Ligin kritik karşılaşması Galatasaray - Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de yarışın sonuna gelindi. 33. haftada ligin en kritik maçı Galatasaray - Başakşehir karşılaşması oynanacak. Bu maçın hakemi de belli oldu. Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Trabzonspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
İşte 33. haftanın maçları ve atanan hakemleri:
17 Mayıs Cuma
20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)
18 Mayıs Cumartesi
19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)
19:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)
19 Mayıs Pazar
16:00 Akhisarspor - Kayserispor (Tugay Kaan Numaoğlu)
16:00 Bursaspor - Göztepe (Mete Kalkavan)
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Zorbay Küçük)
19:00 Galatasaray - Başakşehir (Cüneyt Çakır)
20 Mayıs Pazartesi
20:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe (Suat Arslanboğa)
20:00 Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)