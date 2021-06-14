Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir: Sorunlara çare olacağız

Galatasaray’da başkan adaylarından ve Sarı-Karmızılı camianın saygı duyulan isimlerinde biri olan İbrahim Özdemir, hedeflerini Posta gazetesine anlattı. Galatasaray’ın tüm sorunlarını çözmek adına göreve talip olduklarını ifade eden Özdemir’in şunları söyledi: “Galatasaray’ın son yıllarda iyi yönetilmediği bir gerçek. Galatasaray’ın sorunlarına çözüm bulmak için göreve talip olduk. Birlik ve beraberlik ortamını sağlayacağız.”

"TERİM’LE ANLAŞIRSAK OLUR"

Fatih Terim’in başarıları tartışılmaz. Ancak kimse vazgeçilmez değildir. Galatasaray’ın büyüklüğü her şeyin üstündedir. Şartlarımız uyuşur ve mutabakat sağlanırsa Fatih hoca ile yola devam edebiliriz. Olmazsa alternatiflerimiz vardır. Arda Turan futbolu burada bırakmayı herkesten çok hak ediyor. Kerem, Taylan, Oğulcan gibi yeni genç yetenekler bulacağız. Halil ve Muhammed’in bonservisleri alınacak.

"PROJELERİMİZ VE SPONSORLAR HAZIR"

Ekibimizde siyasetçiler, büyükelçiler bürokratlar, eski sporcular, iş adamları, öğretim üyeleri ve çok profesyonel isimler var. Kulübün sorunlarının tümünü çözebilecek bir kadrodur. Kemerburgaz tesislerini bir finansman modeliyle hayata geçireceğiz. Galatasaray Adası, Ali Sami Yen Oteli, altyapı gibi sorunları çözeceğiz. Sponsorluk görüşmeleri yaptık. Portföy yönetim şirketleriyle işbirliği yapıp, yatırım fonları kurulabilir. Galatasaray’a gönül vermiş pek çok iş insanı var. Getiri beklentilerine uygun olanlara yatırım yapmaları sağlanabilir.

"GALATASARAY İÇİN BURADAYIZ"

İbrahim Özdemir’in ekibindeki isimlerden Banu Kavak, öncelikli hedeflerinin Galatasaray’da finansal yapıyı sürdürülebilir bir temele oturtmak olduğunu söyledi. Kavak, “Galatasaray bir spor kulübü olmanın ötesinde gelenekleri olan bir marka. Bir spor kulübünün finansal ihtiyaçları ve gelir kaynakları ve kazanımlarına odaklanmak lazım. Mevcut varlıklarının yönetimi ve ek gelir kaynakları yaratma konusunda projelerimiz var. Finansal yapıyı sürdürülebilir bir temele oturtmak için spor ekonomisinin gereklerini yerine getirmek gerek” dedi.