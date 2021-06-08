Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan D-Smart ekranlarında konuştu

SORU: GALATASARAY’DA NEYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADAY OLDUNUZ?

YİĞİT ŞARDAN: Şu an 58 yaşındayım, 43 yaşında aday olmuştum ama bu kadar tecrübeli değildim. Belki o dönem kaybetmem Galatasaray için hayırlı olmuştur. Hep Galatasaray ile iç içe yaşadım. Ben bu seçime neden geç girdim. Bir grup insan aday oldu. Bu adaylara baktığım zaman bu görevin altından kalkabileceklerine inanmadım. Bu yüzden aday oldum. Camiadan da bana destek geldi. Sonra Mustafa Cengiz seçime girmeme kararı alınca Abdurrahim Albayrak ile biraraya geldik. Beni eleştiren arkadaşlara bakıyorum biz seçime girme kararı alınca listelerini değiştirdiler. Ben bu işi ekibimle beraber daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Daha tecrübeliyiz. Camianın tümüne hitap edebilecek bir ekibimiz var. Benim yönetimime yapılan eleştirilere katılmıyorum.

SORU: ŞU ANDAKİ MEVCUT YÖNETİMİN DEVAMI OLDUĞUNUZ YÖNÜNDE BİR GÖRÜŞ VAR. ÖYLE Mİ?

YİĞİT ŞARDAN: Kurumsallığın en önemli koşulu devamlılıktır. 3 senede bir yönetim değişiyor. Büyük şirketleri düşünürsek böyle sürekli yönetim değişirse başarılı olamaz. Ben bu yönetimden Abdurrahim Albayrak’ı ve başarılı işler yapmış Doruk Acar’ı yönetime aldım. Kaan Kançal’ı da istedik ama kendisi bir süre dinleneceğini söyledi. Ben her 3 senede bir bütün hafızayı silip baştan başlamayı doğru bulmuyorum. Kulüp yöneticiliği şirket yöneticiliğinden kat be kat zordur. Bu yüzden tecrübesi olmayan kişilerin başarılı olacağını düşünmesi inandırıcı değil.

SORU: MALİ KURUL YENİ YÖNETİME KALACAK VE İBRA EDİLEMEZSE MEVCUT YÖNETİMİNİZDE YER ALAN ESKİ ARKADAŞLARIN GÖREV ALAMAMA DURUMU VAR. BUNA HAZIRLIĞINIZ VAR MI?

YİĞİT ŞARDAN: Geçmiş dönemde Cemal Nalga olayı yaşandığında biz 3 yöneticimizi görevden almıştık. Ama olay Adnan Polat’a doğru gitmeye başlayınca ben görevden ayrıldım. Cemal Nalga olayı yanlış ve talihsiz bir olaydı. Tamamen menajerlerin ve antrenörlerin hatasıydı. Benim bir suçum olmamasına rağmen tüm görevlerimden ayrıldım. Sonra Adnan Polat beni çağırdı ve “kalıyorsun” dedi ben de devam ettim. Ben ibra edilmeyeceğini sanmıyorum. Ama eğer ibra edilmezse ben de Abdurrahim Albayrak ve Doruk Acar’a derim ki “apoletiniz yok resmi göreviniz yok başkan danışmanı olarak çalışmaya devam ediyorsunuz.” Onlarla 3 sene bitene kadar çalışırım.

SORU: “GALATASARAY’I DA SATAR” DİYE BİR SÖYLEM SİZE YAKIŞTIRILDI. BU DOĞRU MU YORUMUNUZ NEDİR?

YİĞİT ŞARDAN: Galatasaray kulübünü değil sadece şirketlerini satabilirsiniz. Buna da başkan ve yönetim kurulu karar veremez. Böyle bir yetkisi yoktur. Yetki genel kuruldadır. Beni yapamayacağım bir şey ile itham etmelerini saçma buluyorum.

SORU: GALATASARAY’I İCRAYA VERMİŞ BİR ADAY OLMAZ YÖNÜNDE ELEŞTİRİLER VAR. NEDİR BUNUN ASLI?

YİĞİT ŞARDAN: Benim 150 bin dolarım kalmış. Ben de üstüne düşmedim aradan 1 sene geçti. Kulüp beni aradı dedi ki biz size bu parayı ödeyeceğiz. Ben de tamam dedim. Kendileri vermek istemelerine rağmen bir süre parayı ödemediler. Bizim avukatlık firmamız da icraya vermiş. Benim haberim olduktan sonra durdurdum icrayı. Yapılan bir hata ama sonuca gitmeden durduruldu.

YİĞİT ŞARDAN: Ben aday olduğumdan beri beni karalama kampanyası başlatıldı. Seçim sürecinde bu gergin ortamın oluşmasını anlayamıyorum. Eğer başkan olursam tekrar camiayı bir araya gitmek istiyorum.

SORU: YENİ FİNANSAL KAYNAKLAR GEREKİYOR BUNLARLA İLGİLİ PROJELERİNİZ NELER?

YİĞİT ŞARDAN: Benim yöneticilik yaptığım dönemde en büyük kaynak sponsorluklardı. Ama bu dönemde büyük sponsorluklar mümkün değil. Ben Galatasaray’ın dijital ekonomisini büyütmek istiyorum. Yönetime Doruk ve Serkan arkadaşlarımızı aldık. Doruk 2018’de sıfır olan dijital gelirleri 170 milyon TL’ye çıkardı. Serkan daha önce 2 kez start-up kurup satmış şu anda 22 ülkede etkinliği var. Ben ise Youtube’un en çok gelir getiren ilk beş içerik üreticisinden biriyim. İlk aşamada 450 milyon TL’ye çıkarabiliriz daha agresif bir planla 1.2 milyar TL’yi bile yakalayabiliriz. En büyük ticari projem budur.

Kemerburgaz projesi bütün takımlara yetmeyecek gibi duruyor. Oraya A takımı taşıyıp, Büyükçekmece'ye de alt yapıyı taşımayı düşünüyoruz.

Florya’da Emlak Konut arazinin bir kısmına sahip bir kısmı da bize ait. Bir de 19 dönümlük bir arazi var. Oraya da içinde güzel bir spor tesisi olan bir gayrimenkul geliştirme projesi yapabilirsek çok ciddi bir rant elde edebiliriz.

Seyrantepe’ye bir spor salonu yapma mecburiyetimiz var. Ama işletme giderleri çok yüksek olacağı için yaşayan bir proje yapmak gerekiyor. Sportif faaliyetlerden başka organizasyonlar da olmalı. Bir teknopark projesi gerçekleştirebiliriz.

Benim çok önemsediğim birşey var. Seçimleri internet üzerinden yapabilirsek katılım da yükselir bu seneki gibi seçim ertlemelerinin önüne geçeriz. Ben 3 yıl sonunda dijital seçimi sağlamak istiyorum.

SORU: ABDURRAHİM ALBAYRAK İLE İLGİLİ NELER SÖYLERSİNİZ?

YİĞİT ŞARDAN: Bu insan bu kulübün futbol şubesi yönetmiş ve iyi işler yapmış Ona başarısız demek yanlış olur. Ayrıca Galatasaray’a sevdalı başka bir insan görmedim. Kendini bu işe en çok adamış kişi Abdurrahim Albayrak. Camiada kimse teşekkür etmiyorum ben bunu çok yadırgıyorum.

SORU: FATİH TERİM İLE FİKİRLERİNİZ NEDİR? YA DA YENİ HOCA KARARINIZ NASIL OLACAK?

YİĞİT ŞARDAN: Şu anda bir seçime gidiyorum ama bu bir teknik direktör seçimi değil. Biz Fatih Terim ile çalışacağımız vaadiyle başkanlığa mı yürüyelim? Galatasaray başkanının kim olduğunu hangi hoca ile çalışacağı mı belirleyecek? Ben bunu kabul edemem. Fatih Terim teknik direktör olduğu sürece bizim sözleşmeli bir çalışanıdır. Ben başkan olacaksam beni değerlendirsinler. Eğer bir hoca ile yönetime gelirseniz bilin ki o hocayı siz de bir daha yönetemezsiniz. O hoca sizi yönetir. Bu Fatih terim ile alakalı değil hangi hoca olursa olsun aynı şey geçerlidir.

Fatih hoca hem teknik direktör hem divan kurulu üyesi. Eğer teknik direktör olursa divan kurulu şapkasını kenara bırakmalı, eğer divan kurulu yetkilerini kullanacaksa teknik direktörlük şapkasını çıkarmak zorunda. İkisi bir arada olmaz.

SORU: TRANSFER VE YENİ HOCA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

YİĞİT ŞARDAN: Abdurrahim Albayrak zaten hali hazırda yönetim görevine devam ediyor ve çalışmaları yapıyor. Ben de onunla konuşarak planlama yapıyorum.

Ben Galatasaray’ın sıkıntılarına doğru teşhis koymayı ve doğru teşhisi koyup yönetmeyi arzu ediyorum. O yüzden başkanlığa adayım.