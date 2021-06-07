Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan D-Smart'ın konuğu oluyor
Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, Galatasaray'da Seçime Doğru programında Başkan Adayı Yiğit Şardan'ı konuk edecek.
07 Haziran 2021, Pazartesi 16:17 Son Güncelleme:
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Yiğit Şardan'ın adaylık sürecinde yaşananlar, gerçekleştirmek istediği projeleri, teknik adam tercihi, transfer politikası gibi konularda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
Melih Gümüşbıçak'ın sunacağı GS'de Seçime Doğru Yiğit Şardan Özel Bölümü 8 Haziran Salı saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta.
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