Galatasaray Sofiane Feghouli'ye veda etmeye hazırlanıyor. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Sofiane Feghouli, hiçbir başkan adayının istediği bir isim değil. Hem formsuz hem de yüksek maaşlı olan Feghoulinin seçimden sonra makul bir şekilde gönderilmesi bekleniyor.
Futbol Galatasaray başkan adaylarının fikir birliği yaptığı tek konu Feghouli
Galatasaray'da çok iyi zamanlar geçiren Feghouli'ye katkıları için teşekkür edilecek ve kulüp bulması istenecek. Bir sene daha mukavelesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli’nin maaş yükünden kurtulmak için bonservisi de kendisine verilebilir.
Yedek kalmaktan memnun olmayan Feghouli de bu ayrılığa sıcak bakıyor. Özellikle yakın arkadaşı Younes Belhanda'nın gönderiliş şekli nedeniyle kırgın olan Feghouli kulübe veda edecek. Teknik direktör Fatih Terim de yönetime sunduğu raporda Feghouli ile yolların ayrılması gerektiğini belirtmişti.
Galatasaray’da başkanlık koltuğu için şimdiden 5 aday çıkarken, 28 Mayıs’ta verilecek listeler sonrasında sarı-kırmızılı kulübün geleceği şekillenecek.
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