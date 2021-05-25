Galatasaray'da çok iyi zamanlar geçiren Feghouli'ye katkıları için teşekkür edilecek ve kulüp bulması istenecek. Bir sene daha mukavelesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli’nin maaş yükünden kurtulmak için bonservisi de kendisine verilebilir.