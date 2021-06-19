Galatasaray başkanlık seçimi 19 Haziran 2021 Cumartesi günün en önemli spor olayları arasında yer alıyor. Pek çok kişi oy verme işleminin başlamasının ardından “Galatasaray başkanı belli oldu mu?” araştırması yaparken, oy verme işleminin saat 15.00’te sonuçlanması bekleniyor. Peki, GS başkanlık seçim sonucu ne zaman açıklanır?

GS BAŞKANLIK SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen GS başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 10.00’da başladı saat 15.00’te sona ermesi bekleniyor. Diğer yandan koronavirüs önlemleri altında gerçekleşen oy verme işleminin daha ileri bir saate sarkabileceği ön görülüyor. Bu kapsamda GS başkanlık seçim sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

2021 GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Keten, Mustafa Torok Tanrıyar, Hilmi Develi, Cemal Sedat Dayıoğlu, Volkan Vural, Murat Atay, Selim Demir, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş, Banu Kavak.

Yedek: Reyhan Çelik, Tunç Üner, Emre Eti, Deniz İsmail Aras, Cenk Gönenç.

Burak Elmas:

Asil: Mehmet Remzi Sanver, Ali Polat Bengiserp, Başak Karaca, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Bikem Ardakoç Kanık, Şükrü Köksal Ünlü, Rezan Epözdemir, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: Selim Sefada, İbrahim Reha Keskin, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Ahmet Ozan Şener, Mehmet Polat Kalafatoğlu.

Yiğit Şardan:

Asil: Abdurrahim Albayrak, Özcan Çetin Soy, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Murat Yalçındağ, Dorukhan Acar, Murat Özkaya, Begüm Özkan, Murat Erkul.

Yedek: Levent Karadeniz, Esen Sirel Ongun, Abdullah Günhan Aksoy, Hamit Karasu, Kerim Polat.

Metin Öztürk:

Asil: Bora İsmail Bahçetepe, Nasuhi Sezgin, Rıza Tevfik Morova, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Erol Erkuloğlu,İsmail Sarıkaya, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Osman Aral, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sinan Müderrisoğlu, Sencer Seren, Halil Cem Burnaz, Ethem Baturalp Pamukçu, Tanur Lara Yılmaz.

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Tuncer Hunca, Osman Kocaman, Hayri Gürkan Eliçin, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Ahmet Arif Bağlıca, Cenk Nuri Soyer, Ahmet Yavuz, Cevat Genç, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Emin Tan Bilge, Mehmet Emre Mısırlı, Murat Karaman, Yusuf Mutlu Yıldız, Şükran Pelin Öztekin.