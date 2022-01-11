Galatasaray'da dün itibarıyla Fatih Terim'le yollar ayrılmıştı. Burak Elmas, ayrılığın ardından kulübün resmi sitesinden kendi imzasıyla Terim'e veda mesajı paylaşmıştı.

Elmas, bu akşam 18.00'de basın toplantısı yapacağını açıkladı. NEF Stadyumu'nda konuşacak olan Elmas'ın neler söyleyeceği merak ediliyor.