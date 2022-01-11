Galatasaray Başkanı Burak Elmas 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek
Galatasaray'da beklenmedik Fatih Terim ayrılığı sonrası Burak Elmas, ilk kez kameralar karşısına geçecek. Elmas, NEF Stadyumu'nda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
11 Ocak 2022, Salı 15:36 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da dün itibarıyla Fatih Terim'le yollar ayrılmıştı. Burak Elmas, ayrılığın ardından kulübün resmi sitesinden kendi imzasıyla Terim'e veda mesajı paylaşmıştı.
Elmas, bu akşam 18.00'de basın toplantısı yapacağını açıkladı. NEF Stadyumu'nda konuşacak olan Elmas'ın neler söyleyeceği merak ediliyor.
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