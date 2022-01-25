Galatasaray'da Başkan Burak Elmas bu akşam saat 20:30'da Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olacak.

Elmas'tan bir süredir kulüpteli yönetim krizine dair açıklamalar ve camiayı birleştirici mesajlar bekleniyordu.

Burak Elmas, basın toplantısı yerine bir programa katılmayı tercih etti.