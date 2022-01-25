Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu akşam canlı yayında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu akşam Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak. Yayın 20.30'da başlayacak.
25 Ocak 2022, Salı 15:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas bu akşam saat 20:30'da Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olacak.
Elmas'tan bir süredir kulüpteli yönetim krizine dair açıklamalar ve camiayı birleştirici mesajlar bekleniyordu.
Burak Elmas, basın toplantısı yerine bir programa katılmayı tercih etti.
BUNLARI DA OKUYUN