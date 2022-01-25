Futbol Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu akşam canlı yayında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak
  • Haberler
  • Futbol Haberleri
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu akşam canlı yayında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu akşam canlı yayında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak

Futbol

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu akşam canlı yayında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu akşam Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak. Yayın 20.30'da başlayacak.

25 Ocak 2022, Salı 15:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas bu akşam saat 20:30'da Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olacak.

Elmas'tan bir süredir kulüpteli yönetim krizine dair açıklamalar ve camiayı birleştirici mesajlar bekleniyordu.

Burak Elmas, basın toplantısı yerine bir programa katılmayı tercih etti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi Galatasaray'dan