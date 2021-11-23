"Keyfinize göre hakem istiyorsunuz"

Düşmez, "Nereden çıkardınız böyle bir şeyi. Biz hiç karışmıyoruz. Görevlendirmeleri Merkez Hakem Kurulu yapıyor. Sizler de Oflu Hoca gibi keyfinize göre hakem istiyorsunuz. Atanmış bir MHK var ve bu iş onların işi" cevabını verdi.