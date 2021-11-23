Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin büyük gerginliklere sahne olduğu ortaya çıktı. Karşılaşmanın devre arasında hakemden şikayetçi olan Burak Elmas, TFF üyeleriyle konuşurken üyelerden Nuri Akın'la büyük gerginlik yaşadığı öğrenildi.
"Hakemi özel mi seçtiniz?"
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın özel haberine göre, Başkan Burak Elmas, 1-1 biten ilk yarının ardından protokol tribününün fuayesinde çay içmekte olan TFF yöneticileri Ali Düşmez, İsmail Erdem ve Nuri Akın’ın yanına gitti. Elmas, TFF Başkan vekili Ali Düşmez’e, "Bu hakemi özel mi seçtiniz?" dedi.
"Keyfinize göre hakem istiyorsunuz"
Düşmez, "Nereden çıkardınız böyle bir şeyi. Biz hiç karışmıyoruz. Görevlendirmeleri Merkez Hakem Kurulu yapıyor. Sizler de Oflu Hoca gibi keyfinize göre hakem istiyorsunuz. Atanmış bir MHK var ve bu iş onların işi" cevabını verdi.
"Sezon böyle bitmez"
Düşmez’in yanıtından hoşnut olmayan Elmas, "Zaten o sistemi değiştireceğiz. Bu tür hakemlerle bu sezon bitmez" diyerek sitemine devam etti. Ali Düşmez’in lavaboya gitmek için ortamdan ayrılmasıyla ortalık biraz olsun sakinleşmişken, araya giren Nuri Akın’ın sözleri fitili ateşledi.
"Tanıyamadım, kim bu beyefendi?"
TFF’de Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu yönetici olan Nuri Akın, başkan Burak Elmas’a bakarak, "Siz isteseniz de istemeseniz de bu sezon, bu hakemlerle bitecek" dedi. Akın’ın bu sözleri üzerine ortalık bir anda alevlendi. Çevresindekilere Nuri Akın’ı işaret eden Burak Elmas, "Beyefendiyi tanıyamadım. Kimdir kendisi ve buraya nasıl girdi?" dedi.
"Burak'cım" deyince ortam gerildi
Bunun üzerine Akın’dan, “Burakcım, sen beni kayınpederine ve babana sor. Onlar iyi tanır” cevabını verdi. Bu yanıta daha da sinirlenen Elmas, bu sefer de, "Ben Galatasaray Başkanı'yım. Bana Burakcım diyemezsin" diyerek arkasından şunları sıraladı
Terbiyesizlik etme, kendine gel. Burası Galatasaray. Gönderdiğiniz hakemle bu maçın içine ettiniz. Türk futbolunun da içine ettiniz. Defolup gidin.
Bununla da yetinmeyen ve Akın’a doğru hamle yapan Elmas ile Nuri Akın arasında fiziki temas yaşanmasına, araya giren korumalar engel oldu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın sinirlenip, ağır ifadeler kullanması sonrasında bu kez devreye Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir girdi. Epözdemir, "Galatasaray’ın evinde hiç kimse Galatasaray Başkanı'na laf söyleyemez. Haddinizi bilin" diyerek, TFF yöneticisine yanıt verdi.
Nef Stadı protokol tribününde Burak Elmas ile sevimsiz anlar yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Akın’ın 5036 nolu Galatasaray genel kurul üyesi olduğu ortaya çıktı. Akın’ın ayrıca eski başkan Mustafa Cengiz’in önerisiyle TFF Yönetimi’ne girdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe maçının ardından hakem konusunda basın toplantısı düzenleyen ve şikâyet etmek için Futbol Federasyonu’na gideceğini söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a cevap hemen geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, gece yarısında Elmas’ın randevu talebini kabul ettiği ve "Salı (bugün) günü 15.00’te bekliyorum" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.