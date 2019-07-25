Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı’nda göndere çekildi. Etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı eski futbolcular ve çok sayıda sarı-kırmızılı takımın taraftarları katıldı.

Taraftarlar, Spor Toto Süper Lig Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta yarışırken, Belediye Başkanı Akgün de minik taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, etkinlikte Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e sarı-kırmızı çiçek takdim etti.

“Taraftardan Falcao tezahüratı”

Galatasaraylı taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz'in konuşması sırasında Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için tezahüratlara başladı. Bu tezahüratlar karşısında Cengiz, taraftarlara esprili bir cevap vererek, “Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor” dedi.

Akgün: “Hem şampiyonluğu göğüsledik hem de Ziraat Türkiye Kupasını aldık”

Etkinlikte konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türk sporuna hizmet ederken özellikle 1915’ten itibaren Çanakkale Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'na kadar bu savaşlara katılıp şehit düşen bütün sporcularımızın ruhları şad olsun. Ulusumuzun memleketimizin en güzide takımı Galatasaray Spor Kulübü 2000 yılında 17 Mayıs’ta gerçekleşen muhteşem maçta ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’ne Avrupa Kupasını getirdi. Bu sene hem şampiyonluğu göğüsledik hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık” diye konuştu.x

Cengiz: “Bizi başarılara iten en büyük neden sizlersiniz”

Etkinlikte yer alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bayrağın göndere çekilmesi nedeniyle teşekkür ederken, ”Bütün rakiplerimize, saygı içinde, onlara esenlikler dileyerek, bu şampiyonluğa ne mutlu ki sizlerin desteğiyle ulaştık. Sizler olmasaydınız, sizlerin desteği, gönül birlikteliği olmasaydı, biz bu şampiyonluklara asla ulaşamazdık. Bizi bir araya getiren, bizi başarılara iten en büyük neden sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Taraftarların "Formalar bizden Falcao sizden" tezahüratlarının ardından Cengiz, "Ben bu söylemlerinizi duyuyorum. Fakat şundan emin olun; elimizden gelenin çok fazlasını yaptığımızdan emin olun. Biz de aynen sizler gibiyiz. Bu bir ruh, bu bir Galatasaray ruhu. Bu ruhun en büyük ihtiyacı olan şey başarıdır. Bu başarıyı oluşturacak en büyük şey değerli sporculardır. Biz o değerli sporcuları Galatasaray’a yakışan şekilde ve durumda sizlerle buluşturmayı ve sizlerin alkışına sunmayı hedefliyoruz” sözlerini sarf etti.

İHA