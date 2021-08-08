Galatasaray başvurmuştu, Fenerbahçe açıkladı: Reddedildi
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maçta stada ve localara 'usulsüz' taraftar alındığı iddia edilmişti. TFF, o maça özel sağlık çalışanlarının girişine izin vermiş ve 150 kişilik kota koymuştu. Galatasaray ise bu kotanın aşıldığını, stadta yaklaşık 3 bin seyirci olduğunu iddia ederek TFF'ye 'usulsüzlük' başvurusu yapmıştı.
08 Ağustos 2021, Pazar 11:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray tarafından ‘Stadımıza usulsüz seyirci girişi’ yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararıyla reddedilmiştir.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1424282706561617927