Galatasaray Berkan Kutlu transferini açıklamak üzere

Fatih Terim dün akşam oynanan PSV maçı sonrasında "Yarın bir transfer daha açıklayabiliriz" demişti. Terim, çok beğendiğini söylediği Berkan Kutlu'yu sonunda takımında görebilecek.

Yönetimin bu akşam Berkan transferini açıklaması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu dün takımına veda etti ve Alanyaspor'un Topuk Yaylası kampından ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların bu transfer için Alanya’ya 4 milyon euro ve bir sonraki satıştan % 15 pay vereceği öğrenildi.