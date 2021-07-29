Futbol Galatasaray Berkan Kutlu transferini açıklamak üzere

Galatasaray Berkan Kutlu transferini açıklamak üzere

Futbol

Galatasaray Berkan Kutlu transferini açıklamak üzere

Galatasaray Berkan Kutlu ile her konuda anlaştı ve Alanya ile de orta yolu buldu. Transfer açıklanmak üzere ve bu akşam KAP bildirimi bekleniyor.

29 Temmuz 2021, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Fatih Terim dün akşam oynanan PSV maçı sonrasında "Yarın bir transfer daha açıklayabiliriz" demişti. Terim, çok beğendiğini söylediği Berkan Kutlu'yu sonunda takımında görebilecek.

Yönetimin bu akşam Berkan transferini açıklaması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu dün takımına veda etti ve Alanyaspor'un Topuk Yaylası kampından ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların bu transfer için Alanya’ya 4 milyon euro ve bir sonraki satıştan % 15 pay vereceği öğrenildi.

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