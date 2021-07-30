Galatasaray Berkan Kutlu transferini böyle açıkladı

Berkan Kutlu artık Galatasaraylı. Berkan için Galatasaray tarafından hazırlanan video ise oldukça beğeni topladı.

Berkan'ın 15-16 yaşlarında Galatasaray formalı fotoğraflarına yer verildi. Berkan o dönemlerini anlatırken, "Futbol oynarken hep 'Galatasaray formalı çocuk kim?' dedirtmeye çalışırdım. O çocuk artık Galatasaraylı" cümlelerine yer verildi.

Kulüp kanalına da konuşan oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama artık buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım, Allah utandırmasın. Taraftarımızı sabırsızlıkla stadta bekliyoruz. Onlar için elimden her şeyi vereceğim" dedi.