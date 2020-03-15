Galatasaray Beşiktaş (CANLI)
Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor.
15 Mart 2020, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
İlk yarı sona erdi.
Galatasaray 0 Beşiktaş 0
22.dk: Sarı kart Mariano Ferreira Filho
4.dk: İlk dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf ev sahibi Galatasaray.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İki takımın ilk 11’leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz