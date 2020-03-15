Futbol Galatasaray Beşiktaş (CANLI)

Galatasaray Beşiktaş (CANLI)

Futbol

Galatasaray Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor.

15 Mart 2020, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

İlk yarı sona erdi.

Galatasaray 0 Beşiktaş 0

22.dk: Sarı kart Mariano Ferreira Filho

4.dk: İlk dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf ev sahibi Galatasaray.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İki takımın ilk 11’leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

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