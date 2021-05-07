Galatasaray - Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'a emanet
Süper Lig'in 40. haftasının hakemleri belli oldu. Haftanın maçı olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Cüneyt Çakır yönetecek.
07 Mayıs 2021, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
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40. haftanın hakemleri belli oldu. Kritik derbide ise Cüneyt Çakır görev alacak. VAR hakemi ise daha sonra açıklanacak. İşte haftanın bazı maçları ve hakemleri:
Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Siyah küçük kare Sivasspor-Başakşehir: Ali Palabıyık
Siyah küçük kare Trabzonspor-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen