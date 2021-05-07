40. haftanın hakemleri belli oldu. Kritik derbide ise Cüneyt Çakır görev alacak. VAR hakemi ise daha sonra açıklanacak. İşte haftanın bazı maçları ve hakemleri:

Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Siyah küçük kare Sivasspor-Başakşehir: Ali Palabıyık

Siyah küçük kare Trabzonspor-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen