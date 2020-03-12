Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbinin seyircili olacağını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok ligi ertelenirken, bazı ligler ise seyircisiz oynama kararı almıştı.
12 Mart 2020, Perşembe 15:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TFF, Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi. Dev derbinin seyircili oynanmasında herhangi bir sakınca görülmedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bizzat açıklaması şöyle: "Karşılaşma seyircili oynanacak. Tüm kurullarımızla beraber gerekli önlemlerimizi aldık. Alınması gereken sağlık önlemleriyle ilgili tüm kulüplerimize gerekli talimatları gönderdik"
Derbi, 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olarak atanırken VAR hakemi ise Ali Palabıyık oldu.