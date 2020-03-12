Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

TFF, Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi. Dev derbinin seyircili oynanmasında herhangi bir sakınca görülmedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bizzat açıklaması şöyle: "Karşılaşma seyircili oynanacak. Tüm kurullarımızla beraber gerekli önlemlerimizi aldık. Alınması gereken sağlık önlemleriyle ilgili tüm kulüplerimize gerekli talimatları gönderdik"

Derbi, 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olarak atanırken VAR hakemi ise Ali Palabıyık oldu.