Galatasaray - Beşiktaş derbisi yaklaşıyor! İki kadrodan tek bir 11 çıksaydı hangi oyuncular olurdu?
Galatasaray bu cumartesi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş, maçı kazanarak rakiplerinin artık mucizelere kalan şampiyonluk umutlarını bitirmek istiyor. Galatasaray ise şampiyonluk olmasa bile lig ikinciliğini alarak Şampiyonlar Lig ön elemesi oynamayı amaçlıyor. Peki sizce maçı kim kazanır? İki güçlü takımın kadrolarını karmak istesek kimleri seçersiniz? Buyurun anketlere!
05 Mayıs 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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