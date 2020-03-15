Futbol Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu

Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu

Futbol

Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu.

15 Mart 2020, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan üstlenecek. Derbi mücadelesinde iki takımın ilk 11’leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

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