Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
Süper Lig’in 19´uncu haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş´a konuk olacak Galatasaray, maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.
16 Ocak 2021, Cumartesi 21:00 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise derbi maçın taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
DHA