Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdülkadir Bitigen
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Abdülkadir Bitigen derbiyi yönetecek hakem olarak atandı.
11 Mart 2020, Çarşamba 12:24 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemler açıklandı. Haftanın maçı olarak görülen Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise Abdülkadir Bitigen'e verildi. Mücadelede VAR hakemi olarak ise Ali Palabıyık görev yapacak.
Bitigen kariyerinde ilk kez derbi yönetecek. 37 yaşındaki hakem, bu sezon 12 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında görev aldı. Bitigen son olarak Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı.
Abdülkadir Bitigen bugüne dek Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın ise 2 maçını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.