Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdülkadir Bitigen

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemler açıklandı. Haftanın maçı olarak görülen Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise Abdülkadir Bitigen'e verildi. Mücadelede VAR hakemi olarak ise Ali Palabıyık görev yapacak.

Bitigen kariyerinde ilk kez derbi yönetecek. 37 yaşındaki hakem, bu sezon 12 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında görev aldı. Bitigen son olarak Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı.

Abdülkadir Bitigen bugüne dek Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın ise 2 maçını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.