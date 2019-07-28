Galatasaray-Bordeaux: 3-1

Mücadele hızlı başlayan Galatasaray'da 6. dakikada Ömer Bayram'ın güzel ortasında ön direkte boşa çıkıp kaleye arkasını dönerek topuğuyla yaptığı vuruşla Babel, takımını 1-0 öne geçirdi.

Baskısını sürdüren sarı-kırmızılılar, 45. dakikada skoru 2-0 yaptı. İlk yarının bitmesine saniyeler kala rakip kaleci Kostil topu eliyle oyuna sokmak isterken meşin yuvarlağı adeta Adem Büyük'e bıraktı. Tecrübeli oyuncunun hızlı verdiği pasta Atalay Babacan da durumu 2-0'a getiren golü attı ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi.

65. dakikada Adem'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Galatasaray, rakibi karşısında 3-0'ı buldu. 72. dakikada ise Bordeaux adına Samuel Kalu, attığı kafa golüyle durumu 3-1'e getirdi.

Müsabakanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Cimbom, sahadan 3-1 üstün ayrılan taraf oldu.

İSTANBUL (İHA)