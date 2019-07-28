2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray, Fransa ekibi Bordeaux ile hazırlık maçına çıkacak. İki hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılan Sarı Kırmızılı ekip 3. maçta taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray Bordeaux hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Bordeaux hazırlık maçı 28 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da Tivoli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

5 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.