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Galatasaray, bu sezon iki maçta da Paşa’yı 4-1 yendi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de karşılaştığı Kasımpaşa’yı içeride ve dışarıda oynadığı maçlardan 4-1’lik skorla galip ayrıldı

17 Şubat 2019, Pazar 22:24
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Galatasaray, bu sezon iki maçta da Paşa’yı 4-1 yendi

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı Belhanda’nın 1, Feghouli’nin de 3 golü ile 4-1 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı da sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues’in 2, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz’in 1’er golü ile 4-1 mağlup etmişti.

O maçta Paşa'nın tek golünü penaltıdan Mbaye Diagne kaydetmişti. 

İSTANBUL (İHA)


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